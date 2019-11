Max Giusti 7 dicembre all’Auditorium Conciliazione con A Te E Famiglia

loading...

NewTuscia – ROMA – Il 7 dicembre, pochi giorni prima della festa più attesa dell’anno, Max Giusti sale sul palco dell’Auditorium Conciliazione con lo spettacolo “A te e famiglia”.

La data scelta dal travolgente attore, comico e conduttore romano non è casuale: il 7 dicembre è il giorno della vigilia, una vigilia particolare, non di Natale, ma del giorno in cui si fa l’albero. È la mattina in cui ogni anno tiriamo fuori dalle soffitte e dalle cantine addobbi che avevamo dimenticato di avere, sono le ore in cui ricordiamo la nostra infanzia. È il momento in cui la città, sempre frenetica, inizia a rallentare. È il periodo in cui le richieste troppo grandi trovano un’unica e sola risposta: «dopo le feste».

Il 7 dicembre è il giorno in cui ritroviamo la famiglia: qualcuno di noi ne ha una, qualcuno ne ha due, ma sempre di famiglia si tratta. Cominciamo a organizzare le vacanze: c’è chi parte e c’è chi resta, in ogni caso sempre con un occhio al portafoglio. Elaboriamo finissime strategie: Vigilia dai miei, Natale dai tuoi, Santo Stefano in campo neutro.

Accendiamo chilometrici fili di lucine colorate a intermittenza accanto a mamme e papà, figli e nipotini, e perfino le zuccherose melodie natalizie, inascoltabili per tutto il resto dell’anno, iniziano inspiegabilmente ad avere un senso. Pensiamo ai regali da fare. Potremmo andare dall’artigiano, passeggiare per mercatini, curiosare tra le bancarelle… una volta, forse: oggi non abbiamo tempo e ordiniamo tutto online.

Facciamo i primi bilanci dell’anno passato: sicuramente l’avevamo immaginato meglio di come è andato, e anche le feste natalizie, probabilmente, non saranno belle come le stiamo immaginando in quel momento, mentre stiamo ridendo da 2 ore con Max Giusti, che augura buone feste, a te e famiglia.

