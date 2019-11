Maltempo Roma, Davide Bordoni (Forza Italia): “Potature ridotte ai minimi, dopo dimissioni Montanari anche nuovo assessore impreparato”

loading...

NewTuscia – ROMA – “La bufera di vento nella notte su Roma ha reso necessari oltre duecento interventi in tutta la Città per gli alberi caduti e anche questa mattina prosegue il lavoro dei vigili del fuoco. Si registrano cadute di rami pericolanti e alberi in tantissime zone con relative chiusure stradali e danneggiamenti di auto sia in sosta che in transito. Questa situazione di grande disagio per i cittadini romani è determinata dal fatto di vivere in una Città con migliaia di alberi a rischio: piante ad alto fusto malate, danneggiate o a fine vita, che avrebbero bisogno di cure, manutenzione e potature per evitare il rischio crolli; che e’ diventato sempre più concreto, tanto in periferia come nel centro storico. Non si fa mai programmazione e non si interviene mai per tempo; l’Amministrazione si ritrova solo a fare la conta dei danni senza alcun tipo di monitoraggio le gato alla prevenzione. Non si fanno le dovute potature ma solo interventi minimi e non sufficienti. Dopo le dimissioni della Montanari, il periodo di delega alla sindaca Raggi non ha portato alcun beneficio e quello che è accaduto in questi giorni dimostra che anche il nuovo Assessore alle Politiche del verde Fiorni si è fatta trovare impreparata. E’ necessario organizzare subito una task force comunale per monitorare e curare gli alberi in tutti i quartieri. La strategia di chi dice di amare Roma e il decoro è quella di intervenire quando gli alberi sono già a terra o di prevenire la caduta? Non bastano le buone intenzioni, servono i fatti”.

Cosi in una nota Davide Bordoni coordinatore di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo nell’Assemblea Capitolina.