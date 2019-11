Maltempo, Battistoni (FI): “Litorale laziale in ginocchio, Governo sia vicino ai territori”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Il maltempo che ha colpito l’Italia in queste ore ha portato con se conseguenze devastanti. Da nord a sud ci sono intere città e territori sommersi d’acqua. Tra questi c’è anche la Provincia di Viterbo ed il litorale romano, soprattutto nelle zone costiere, sta vivendo ore drammatiche.

Mareggiate, fiumi straripati, smottamenti e frane hanno flagellato alcuni comuni come Montalto di Castro, Santa Marinella, Civitavecchia, Ladispoli e Tarquinia. In queste terre non è ancora possibile intervenire a causa della massiccia presenza di fango ma si iniziano a contare i primi danni, enormi per l’agricoltura: ci sono centinaia di animali da carne e da latte morti, interi ettari smottati e alcune colture che hanno subito danni irreparabili come gli uliveti.

I Comuni stanno avviando le procedure per la richiesta dello stato di calamità; il Governo, stavolta, deve aiutare questo territorio che è stato letteralmente preso di mira dalla violenta perturbazione del fine settimana. Sarò personalmente vigile affinché lo Stato si dimostri vicino agli enti locali ed a quelle aziende messe in ginocchio dai nubifragi.

Lo dichiara il senatore Francesco Battistoni, capogruppo di Forza Italia in commissione agricoltura.