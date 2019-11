Luisa Ciambella, Scuola Musicale Viterbo, “Da professori qualificati a consulenti”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Le famiglie stimano la scuola Musicale della città di Viterbo per la qualità dei docenti, per la sua storia e per il lustro che i tanti discenti hanno dato alla scuola stessa. Il Sindaco Arena, la Presidente Bugiotti, devono grande attenzione e rispetto a questa Istituzione. La scuola forse sembra sia iniziata con docenti che non hanno contratto ma a cui viene proposta la figura anomala del consulente a partita iva.

I ragazzi che si sono iscritti alla scuola musicale hanno il diritto ad avere docenti che si dedichino con passione e con la tranquillità che il loro lavoro richiede. Purtroppo questa amministrazione dopo aver archiviato ogni sogno e speranza di poter ospitare una sede decentrata del conservatorio e aver abbandonato le iniziative già intraprese per ulteriori riconoscimenti di qualità, si dimentica della scuola musicale e per la prima volta predispone un atto tardivo e non adeguato per tamponare la negligenza e la mancata visione sul futuro della scuola.

Così per la prima volta forse a lezioni iniziate da professori qualificati senza contratto si passerà a docenti a partita iva nel ruolo improprio di consulenti senza sapere se tale inquadramento e trasformazione sia conforme alla legge che il comune e i docenti sono tenuti a rispettare.

Caro Sindaco, cara delagata Bugiotti, la scuola musicale non è un posto dove andare se invitati a presenziare in occasione di concerti o attività didattiche, la scuola musicale è un patrimonio della città di Viterbo che avete distrutto con la vostra ignavia. Tutto vi scivola addosso, tutto è emergenza rimpasto, tutto ciò che accade non vede la responsabilità di nessuno, ci si scansa e si fa finta di nulla. Bene Sindaco, i cittadini non possono accettare di essere danneggiati dal suo amministrare. È sotto gli occhi di tutti che nessuno sta guidando l’amministrazione, faccia un esame di coscienza, si assuma le sue responsabilità. Faccia uno scatto di reni se ne è capace e dimostri sulla Scuola musicale comunale che questa amministrazione serve a qualcosa.

Luisa Ciambella

Capogruppo PD Viterbo