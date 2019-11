La Musica nel Cinema – Rassegna cinematografica al Museo della Ceramica della Tuscia

loading...

NewTuscia – VITERBO – La musica ha certamente un ruolo fondamentale nel cinema, tanto che i più grandi musicisti da sempre si cimentano nella creazione di colonne sonore che hanno scritto pagine importanti della storia del cinema. La musica nel cinema è a volte anche attrice protagonista in pellicole dove si raccontano le storie di grandi musicisti.

Questo il tema della rassegna cinematografica “La Musica nel Cinema” che si terrà al Museo della Ceramica della Tuscia nel mese di novembre 2019. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con Tuscia in Jazz e Comunità Montana dei Cimini, con il contributo della Regione Lazio, rientra in una programmazione più ampia che, coinvolge le scuole e i luoghi di interesse storico e culturale dei Comuni di Ronciglione, Caprarola, Capranica, Canepina, Carbognano e Oriolo Romano.

Il primo appuntamento è per sabato 23 novembre 2019, alle ore 17.00, con la proiezione del film WHIPLASH di Damien Chazelle e interpretato da Miles Teller e da J. K. Simmons (2014). Il film che ha ottenuto 5 candidature e vinto 3 Premi Oscar e un premio ai Golden Globes, narra la storia di Andrew Neiman e del suo sogno di diventare uno dei migliori batteristi jazz della sua generazione.

Il secondo appuntamento si terrà sabato 30 novembre, alle ore 17.00, con la proiezione del film AMATA IMMORTALE di Bernard Rose. Basato sulla vita del compositore e pianista tedesco Ludwig van Beethoven (1994). Straordinaria la colonna sonora costituita prevalentemente da brani del compositore e eseguita, in generale, dalla London Symphony Orchestra.

Le proiezioni sono con ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Al termine seguirà un breve dibattito sul tema trattato.

Questi i contatti per informazioni e prenotazioni:

Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo

E-mail museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it

Tel. 0761 346136.