“Educazione alla Salute”, se ne parla in due appuntamenti all’ITT “L. Da VInci” di Viterbo

NewTuscia VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Si è svolta ieri presso l’ITT “L. Da Vinci” di Viterbo la prima delle due giornate di formazione per docenti dedicate al progetto “Percorsi di Educazione alla Salute”, che la Asl di Viterbo ha messo a disposizione delle scuole aderenti al Rete Scuola-Movimento-Sport-Salute che sono state coordinate dalla professoressa Letizia Falcioni, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico di Viterbo.

Ad introdurre i lavori, accogliendo i docenti referenti del progetto per i vari istituti, il dott. Luca Damiani, dirigente scolastico del “Da Vinci”, che si è detto lieto di aver messo a disposizione le strutture dell’Istituto per la realizzazione di un progetto tanto importante per gli studenti.

Di seguito, il dott. Giovanni Chiatti, direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl, ha ribadito la fondamentale valenza sociale del benessere psicofisico delle persone, rimarcando come la Scuola possa giocare un ruolo fondamentale nel formare cittadini più attenti alla propria salute nell’interesse dell’intera comunità.

La prima giornata di formazione è stata dedicata al tema: "Alimentazione – Promozione della Salute nei luoghi del lavoro" ed ha avuto come relatori i dottori Maurizio Tosi, Vincenzo Presciutti e Stefania Villarini.

Queste le Scuole partecipanti al progetto.

Per quanto riguarda gli Istituti di I grado: IC Dante, IC San Giovanni Bosco, IC I. Ridolfi, IC Piazza Marconi, IC A. Marchini, IO Orte, IC P. Egidi, IO F.lli Agosti, IC E. Monaci, IC S. Canevari, IC A. Molinaro, IC L. Fantappie’, Scuola Santa Maria Del Paradiso, IC P.Ruffini, IC G. Nicolini, IC Bassano Romano, IC Paolo III, IC Falcone e Borsellino, IC A. Scriattoli, IC Pio Fedi, IC Carmine, IC A. Stradella, IC Via Ruspantini, IC A. Moro

Per il II grado: ITE P. Savi, ITT L. Da Vinci , IIS U. Midossi, IIS G. Colasanti, Istituto San Benedetto, IIS V. Cardarelli, IIS A. Farnese, IIS F. Orioli, Liceo Scienze Umane S. Rosa, IIS Dalla Chiesa, Istituto J.J. Rousseau, Liceo Cardinal Ragonesi,

La seconda giornata di formazione si terrà giovedì 21 novembre, sempre presso le strutture messe gentilmente a disposizione dall’ITT “L. Da Vinci”, e tratterà del tema: “Il Tabagismo”.

Il progetto della Asl di Viterbo ha durata triennale ed ogni anno tratterà di due diversi argomenti legati alla Salute.