Coppa del Mondo sciabola maschile. Terzo posto per l’Italia

NewTuscia – IL CAIRO – L’Italia conquista il terzo posto al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa de Il Cairo del circuito di Coppa del Mondo di sciabola maschile.

Nella prima prova della stagione 2019-2020 , la squadra azzurra, reduce dal bronzo ai Mondiali di Budapest2019, conferma di essere tra le “prime della classe” salendo sul podio, ma soprattutto acquisendo punti importanti per la qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020.

A tre gare di Coppa del Mondo di distanza dalla conclusione del periodo di qualificazione, gli azzurri sono virtualmente tra le otto squadre che staccherebbero il pass per i Giochi giapponesi.

L’Italia, schierata dal CT Giovanni Sirovich col quartetto consolidato composto da Gigi Samele, reduce dal secondo posto di ieri, Luca Curatoli, Enrico Berrè ed Aldo Montano, ha sconfitto la Russia per 45-31 nel match che è valso il terzo posto.

In precedenza, gli azzurri, dopo aver esordito superando per 45-19 il Canada, avevano sconfitto col punteggio di 45-37 la Francia ai quarti di finale. In semifinale era poi giunta la battuta d’arresto contro l’Ungheria, per 45-37.

COPPA DEL MONDO – SCIABOLA MASCHILE – PROVA A SQUADRE – Il Cairo, 17 novembre 2019

Finale

Corea del Sud b. Ungheria 45-41

Finale 3°-4° posto

ITALIA b. Russia 45-31

Semifinali

Corea del Sud b. Russia 45-39

Ungheria b. ITALIA 45-37

Quarti

Corea del Sud b. Cina 45-34

Russia b. Germania 45-41

Ungheria b. Iran 45-39

ITALIA b. Francia 45-37

Tabellone dei 16

ITALIA b. Canada 45-19

Classifica (26): 1. Corea del Sud, 2. Ungheria, 3. ITALIA, 4. Russia, 5. Germania, 6. Iran, 7. Cina, 8. Francia.

ITALIA: Aldo Montano, Gigi Samele, Enrico Berrè, Luca Curatoli