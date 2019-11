Stella Azzurra Viterbo contro il Pass Roma

loading...

NewTuscia – VITERBO – Trasferta romana per la Stella Azzurra Viterbo che incontra stasera nella Capitale il PASS ROMA 1970 nella ottava giornata di andata del campionato C Gold. Dopo le buone prestazioni offerte sino ad oggi la squadra di coach Fanciullo cerca un’altra prova positiva contro la forte avversaria, attualmente quinta in graduatoria, posizione ottenuta con quattro successi riportati su sette gare disputate.

L’Ortoetruria, oltre che con l’agguerrito e notevole roster guidato da Casadio, che al suo interno vanta oltre che gli ex di turno Cianci e Fiorentino, anche giocatori di assoluta qualità come D’Angelo, Procaccio ed Argenti, dovrà fare i conti con le pesanti assenze di Baldelli e Casanova fermi per infortunio. Baldelli non sarà disponibile ancora per almeno due settimane, mentre Casanova potrebbe ritornare sul parquet nella prossima gara interna contro Pontinia.

I padroni di casa sono una squadra veloce che ha in pressing ed agonismo le proprie armi migliori, unite alla ottima vena realizzativa di molti dei suoi giocatori.

La Stella Azzurra arriva a questa partita dopo l’ultimo successo casalingo ottenuto contro la SMIT, ma certo ben consapevole della ben diversa difficoltà del match in considerazione della notevole forza della sua avversaria odierna.

“Sarà certamente una partita complicata – commenta Fanciullo. Conosciamo bene il PASS e la qualità dei suoi giocatori che in questa prima fase di campionato stanno giocando un’ottima pallacanestro. Ho detto ai ragazzi, nella riunione tecnica tenuta dopo l’ultimo allenamento, che dovremmo mettere in campo molto più di quello che abbiamo offerto nelle ultime gare. L’assenza di due giocatori importanti come Baldelli e Casanova dovrà essere compensata da un impegno, una intensità ed una voglia di soffrire fino alla fine che riescano a sopperire ad un roster forzatamente ridotto. Loro sono forti e giocheranno per ottenere un risultato che li proietti ancor più in alto in classifica. Noi dovremo rispondere con le nostre caratteristiche, ma del tutto coscienti che in un momento di difficoltà come questo ognuno dovrà fare la propria parte ed anche quella di chi non ci sarà”.

Palla a due alle 18,00 al PalaPass sotto la direzione di Orazi di Roma e Ciaccioni di Campagnano. In campo per l’Ortoetruria andranno Price, De Gregorio, Berto, Rogani, Navarra, Arelli, Meroi, Pebole, Rubinetti e Piazzolla.