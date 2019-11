Allagata mezza Tuscia. Esondano Fiora e Marta. I video e le foto da Pescia Romana

loading...

Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Situazione di allerta nella Tuscia per almeno tutta la giornata di oggi per il maltempo che non dà tregua. Molto colpito il litorale, tra Tarquinia e Marina di Montalto e Pescia Romana.

Sono esondati sia il Marta a Ta rquinia, con molte strade chiuse e parti di alberi e tronchi caduti sulla carreggiata. Gravi i danni anche a Pescia Romana in cui, a causa dell’allagamento di un allevamento, sono morte 110 pecore affogate. E’ risultato impossibile nei tempi ogni intervento per l’ingente quantità di pioggia caduta.

Allagate molte aziende agricole e abitazioni in campagna mentre Marina di Montalto è completamente allagata come, purtroppo, già in altre occasioni.

Si contano danni già per centinaia di migliaia di euro per i capi di bestiame persi, le coltivazioni sommerse e le attività produttive rese impraticabili. Il mare , in piena,ha a susa volta sommerso tutte le spiagge e tante strade litoranee.

Situazione difficile sulla Cassia nord in molti punti e a Viterbo, sempre all’innesto della Cassia nord: asfalto pieno di buche e detriti e molti tratti allagati. Tanti i semafori pericolanti per la pioggia a vento e chiuse alcune strade tra cui la Falisca e, dalla litoranea, alcuni punti dell’autostrada in direzione Santa Marinella. Cassia Sud in condizioni critiche per gli stessi motivi.

Si consiglia di non mettersi in moto se non per motivi strettamente necessari e di attendere la fine dell’allerta meteo.

Presto aggiornamenti.

Sotto i video che dettagliano la situazione del maltempo a Pescia Romana.

Credits (foto e video): Stefano Kap Sebastiani (Canale youtube robe da Kap)