NewTuscia – CASTIGLIONE IN TEVERINA- Si informa la cittadinanza che l’intorbidimento delle acque è dovuto alle avverse condizioni meteo di questi giorni. Per tale motivo si fa divieto di utilizzare l’acqua per fini alimentari e domestici fino a diversa comunicazione.

Leonardo Zannini

Sindaco di Castiglione in Teverina