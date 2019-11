Tuscia Digital Week: arriva l’appuntamento con l’innovazione

loading...

Dal 25 al 29 novembre la Camera di Commercio Viterbo organizza incontri, workshop e soluzioni digital per imprese, professionisti, P.A. e studenti.

NewTuscia – VITERBO – Dopo il grande successo di partecipazione dello scorso anno la Camera di Commercio Viterbo propone dal 25 al 29 novembre la “Tuscia Digital Week”, incontri e workshop per far conoscere e promuovere le soluzioni digitali dedicate a imprese, professionisti, P.A. e studenti.

Molto ricco il programma che in questa seconda edizione presenta una novità: tutte le mattine, dalle ore 9 alle 13, c’è la Tuscia Digital Lab, complessivamente 20 incontri-interventi con esperti della digitalizzazione sulle tematiche previste dal Piano nazionale Impresa 4.0.

Nel pomeriggio, ogni giorno a partire dalle ore 15, tavole rotonde e convegni: lunedì 25 novembre “La sfida dell’innovazione digitale per la Tuscia”; martedì 26 novembre “Banda ultra larga e 5g: le nuove infrastrutture digitali per le imprese” (evento speciale organizzato nell’ambito del progetto Ultranet di Unioncamere e Ministero Sviluppo Economico con il contributo dei fondi FSC 2014-2020); mercoledì 27 novembre “Innovazione digitale: cosa cambia per orientamento, formazione e occupazione”; giovedì 28 novembre “La fatturazione elettronica: servizi per le piccole e medie imprese in ambito nazionale ed europeo” (evento speciale organizzato con la collaborazione di Unioncamere e cofinanziata dal programma CEF dell’Unione Europea. Con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo); venerdì 29 novembre “Strumenti gratuiti on line per digitalizzare l’impresa”.

Per tutta la durata della manifestazione i partecipanti agli eventi avranno la possibilità di ricevere il KIT Imprenditore digitale al prezzo scontato di 40 euro, contenente SPID-CNS-FIRMA DIGITALE attraverso il nuovissimo dispositivo wireless utilizzabile anche con smartphone. Eccezionalmente il Kit sarà rilasciato gratuitamente il 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne dal Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femminile dell’Ente camerale, alle prime venti imprese femminili che si prenoteranno.

Tutti gli appuntamenti alla Tuscia Digital Week sono a ingresso libero e si terranno presso la sede della Camera di Commercio Viterbo in via Fratelli rosselli n. 4 a Viterbo.

Per confermare la presenza agli incontri si suggerisce di iscriversi sul portale: www.vt.camcom.it o (http://bit.ly/32WCJDr): Per ulteriori informazioni: Punto impresa Digitale Viterbo – PID, tel. 0761.234482 – 0761.234463 – 0761.234473 / pid@vt.camcom.it. A quanti interverranno sarà rilasciato l’attestato di partecipazione.

PROGRAMMA

Lunedì 25 novembre

ore 9,00 – Laboratorio

TUSCIA DIGITAL LAB: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI OGGI E DI DOMANI

“Cybercrime e dintorni: le minacce per le aziende e le strategie difensive”

GIANLUCA BOCCACCI di FSecurity , digital mentor del PID Viterbo

“Cybersicurezza: le soluzioni per proteggere la propria azienda dagli attacchi informatici”

STEFANO DI BISCEGLIE e SILVIO MERLANI di Porsenna, digital mentor del PID Viterbo

“Campagne di advertising e lead generation”

GIULIANO FABBRI di Bytek Marketing, digital Innovation Hub di Cna Viterbo e Civitavecchia

““Eccellenze in digitale: il Web e il mondo del Cibo”

DAVIDE DE LUCIS e MICHELA CASTELLANI, digital promoter del PID Viterbo

ore 15,00 – Tavola rotonda

LA SFIDA DELL’INNOVAZIONE DIGITALE PER LA TUSCIA

Interventi:

“Il sistema camerale e la sfida dell’innovazione digitale”

FRANCESCO MONZILLO, segretario generale della Camera di Commercio Viterbo

“La digitalizzazione delle imprese nella Tuscia”,

TIZIANA LAURETI, docente DEIM Università degli Studi della Tuscia

“Cultura digitale: cosa cambia per imprenditori, manager e professionisti”

ALESSIO MISURI, responsabile Innovazione Dintec – Unioncamere

“Digitale: il cambiamento che non ti aspetti”

ALESSANDRO LONGO, direttore della testata on line AgendaDigitale.eu

Modera: MASSIMILIANO CAPO, direttore artistico Medioera

In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne il Comitato per la Promozione dell’Imprenditoria femminile della Camera di Commercio Viterbo concederà gratuitamente il Kit Imprenditrice Digitale, contenente l’innovativo dispositivo di firma digitale wireless (disponibilità limitata: per informazioni tel. 0761.234427), lo SPID e il Cassetto digitale.

Martedì 26 novembre

Ore 9,00 – Laboratorio

TUSCIA DIGITAL LAB: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI OGGI E DI DOMANI

“Crea il tuo sito in WordPress”

CLAUDIO FORTUGNO di Agenzia Propaganda, digital mentor del PID Viterbo

“Evoluzione digitale del business: di quali soluzioni software abbiamo veramente bisogno?”

LUCA ITRO di Itro Team, digital mentor del PID Viterbo

“Customer Experience: il Cliente come scintilla dell’innovazione”

CHIARA PETRARCA di Artmatica Partners, digital mentor del PID Viterbo

“Eccellenze in digitale: il Digital Travel”

DAVIDE DE LUCIS e MICHELA CASTELLANI, digital promoter del PID Viterbo

ore 15,00 – Convegno

BANDA ULTRA LARGA E 5G: LE NUOVE INFRASTRUTTURE DIGITALI PER LE IMPRESE

Il progetto Ultranet e le opportunità di innovazione per la provincia di Viterbo

Saluti:

DOMENICO MERLANI, presidente Camera di Commercio Viterbo

Interventi:

“II progetto Ultranet e il ruolo del sistema camerale per lo sviluppo della Banda Ultra Larga”

LUCA ZANETTI, responsabile Area Ultrabroadband e 5G di Uniontrasporti

“L’implementazione della Banda Ultra Larga nellaTuscia”

CLELIO PERROZZI, Direzione Network & Operations Area Centro di Open fiber (in attesa di conferma)

“La tecnologia 5G: benefici e criticità per le imprese”

ARCANGELO LO IACONO, docente DEIM – Università degli Studi della Tuscia

“Il ruolo dei Comuni per lo sviluppo delle reti digitali”

MAURO SAVINI, referente ANCI infrastrutture digitali in banda larga e ultra larga

“Presentazione del bando Premio Ultranet”

LUIGI PAGLIARO, pivot territoriale progetto Ultranet e digital coordinator Punto Impresa Digitale Viterbo

Modera: FRANCESCO MONZILLO, segretario generale Camera di Commercio Viterbo

Evento speciale organizzato nell’ambito del progetto Ultranet di Unioncamere e Ministero Sviluppo Economico con il contributo dei fondi FSC 2014-2020

Mercoledì 27 novembre

Ore 9,00 – Laboratorio

TUSCIA DIGITAL LAB: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI OGGI E DI DOMANI

“L’importanza delle campagne Google Ads per il marketing. Cenni sull’attività di inbound marketing”

STEFANO SERGI di Infosoft, digital mentor del PID Viterbo

“E-commerce: tra potenzialità, criticità e nuovi modelli di vendita. Aspetti di gestione e promozione”

NOEMI BIAGGIOLI di Infosoft, digital mentor del PID Viterbo

“Customer Experience: il Cliente come scintilla dell’innovazione”

CHIARA PETRARCA di ARTMATICA PARTNERS, digital mentor del PID Viterbo

“La verità è che la realtà è stata aumentata: la realtà aumentata come strumento di marketing”

LEONARDO TOSONI di Skylab Studio, Digital Innovation Hub di Cna Viterbo e Civitavecchia

ore 15,00 – Tavola rotonda

INNOVAZIONE DIGITALE: COSA CAMBIA PER ORIENTAMENTO, FORMAZIONE E OCCUPAZIONE

Interventi:

“L’orientamento nelle scuole, l’Alternanza Scuola-Lavoro e Crescere in Digitale”

FEDERICA GHITARRARI, dirigente Camera di Commercio Viterbo e referente Rete Tuscia Lavoro

“Skill e competenze digitali richieste nel mondo del lavoro”

RICCARDO SCQUIZZATO, responsabile scientifico AICA

“Come sta cambiando la formazione nell’era digitale”

CHIARA MORONI, docente DISUCOM, Università degli Studi della Tuscia

“La sfida dell’autoimprenditorialità per i professionisti del digitale”

GIULIO GARGIULLO, digital marketing manager

Modera: GIULIO CURTI, responsabile Spazio Attivo Viterbo – Lazio Innova

Interverranno Associazioni di categoria, Associazioni sindacali, Ordini professionali, Dirigenti scolastici e referenti Alternanza Scuola-Lavoro

Giovedì 28 novembre

Ore 9,00 – Laboratorio

TUSCIA DIGITAL LAB: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI OGGI E DI DOMANI

“Facebook o Google ?… Domanda latente e consapevole”

MARCELLO MASCELLINI e PIERPAOLO VILLANO di Webnovo, digital mentor del PID Viterbo

“Elementi essenziali per la sicurezza informatica in una infrastruttura”

LUCA ITRO di Itro Team, digital mentor del PID Viterbo

“La Green Informatica”

STEFANO ROSSI di Mondo Informatica, digital mentor del PID Viterbo

“Search marketing e voice app”

GIULIANO FABBRI di Bytek Marketing, Digital Innovation Hub di Cna Viterbo e Civitavecchia

ore 15,00 – Convegno

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA: SERVIZI PER LE PICCOLE E MEDIE IMPRESE IN AMBITO NAZIONALE ED EUROPEO

Interventi:

“I servizi digitali della Camera di Commercio dedicati alle imprese”

FRANCESCO MONZILLO, segretario generale Camera di Commercio Viterbo e Conservatore del Registro Imprese

“La fatturazione elettronica in ambito europeo”

MARIO ALTAVILLA, responsabile Area Agenda Digitale e. Registro imprese di Unioncamere

“I progetti eIGOR ed EeISI e il ruolo della rete PEPPOL”

FABIO MASSIMI, Agenzia per l’Italia Digitale – AgID

“La fatturazione elettronica, situazione nazionale a pochi mesi dall’adozione obbligatoria”

ALESSANDRO GRAZIANO, dottore commercialista dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo

“Il servizio di fatturazione elettronica della Camera di Commercio novità e implementazioni”

ROSANNA TEDESCHINI, consulente di Infocamere

Modera LUIGI PAGLIARO, digital coordinator PID Viterbo

Evento speciale organizzato con la collaborazione di Unioncamere e cofinanziata dal programma CEF dell’Unione Europea. Con il patrocinio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Viterbo

Venerdì 29 novembre

Ore 9,00 – Laboratorio

TUSCIA DIGITAL LAB: SOLUZIONI DIGITALI PER IMPRESE E PROFESSIONISTI DI OGGI E DI DOMANI

“Facebook o Google ?… Domanda latente e consapevole”

MARCELLO MASCELLINI e PIERPAOLO VILLANO di Webnovo, digital mentor del PID Viterbo

“Diritto alla privacy a un anno dal GDPR”

LUIGI TODARO, digital mentor del PID Viterbo

“La gestione integrata dell’azienda nell’era del 4.0”

ANGELO CHIAVARINO di Celleno Informatica, digital mentor del PID Viterbo

“Eccellenze in Digitale: il futuro del Retail”*

DAVIDE DE LUCIS e MICHELA CASTELLANI, digital promoter del PID Viterbo

Ore 15,00 – Workshop

STRUMENTI GRATUITI ON LINE PER DIGITALIZZARE L’IMPRESA

Opportunità messe a disposizione dalla rete agli imprenditori e semplici da usare per diventare “Eccellenze in digitale”

Interventi:

MICHELA CASTELLANI, digital promoter PID Camera di commercio Viterbo

DAVIDE DE LUCIS, digital promoter PID Camera di commercio Viterbo