Il Sindacato Aeronautica Militare – SIAM- cresce ancora in tutta Italia. Costituito Comitato locale nella base AM di Sigonella e Ghedi

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubbllichiamo. Si sono costituiti il 15 novembre scorso i Comitati locali del Sindacato Aeronautica militare SIAM Sigonella e Ghedi. Continua l’opera di costruzione dell’associazione sindacale in tutta Italia con lo scopo di radicarsi sul territorio per iniziare a dare risposte ai tantissimi iscritti. A Sigonella è stato eletto coordinatore locale Alfio Messina e a Ghedi Ivan Raitano. Il SIAM continua quindi a crescere dando un segno evidente di volontà nel perseguire l’obiettivo posto anche dalla storica sentenza della Corte Costituzionale ovvero costruire e rendere operativo il sindacato per i militari.

“La norma tarda ad arrivare – commenta il Segretario Generale Paolo Melis – ma siamo fiduciosi nel lavoro del Parlamento e siamo certi che si arriverà presto all’approvazione di una norma che regoli chiaramente le nostre attività uscendo così dagli equivoci e tanti dubbi generati proprio dal Ministro della Difesa con l’emanazione di circolari di dubbia interpretazione”.

“I comitati locali, conclude Paolo Melis, serviranno anche per avvicinare i colleghi a questa nuova realtà e, sopratutto, per dare risposte concrete alle tante problematiche del nostro comparto e ai coordinatori appena eletti auguro buon lavoro”.