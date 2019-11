Il consigliere regionale Pasquale Ciacciarelli ufficializza il Coordinamento Provinciale di Cambiamo!

loading...

NewTuscia – TUSCANIA – Riceviamo e pubblichiamo. Si è tenuta Venerdì sera presso la sala di Palazzo Fani in Tuscania la presentazione del direttivo provinciale e del programma del movimento politico del presidente Giovanni Toti, che ormai si sta radicando in tutto il territorio nazionale e da Venerdì anche a Viterbo. Il consigliere regionale e presidente della commissione turismo della Regione Lazio Ciacciarelli, ha ringraziato il direttivo ed il coordinatore provinciale Pietro Lazzaroni, per l’impegno organizzativo messo in campo in questa prima fase organizzativa del movimento politico.

“Cambiamo!”, ha dichiarato Ciacciarelli , ” si pone l’obiettivo di rappresentare quell’area moderata del centrodestra che non si riconosce più nei partiti tradizionali che da sempre lo hanno rappresentato”.

“La manifestazione di Genova del prossimo fine settimana” ha concluso Ciacciarelli, “ufficializzerà la nascita del movimento politico di Cambiamo! e ne detterà la linea politica”.

L’incontro è stato anche l’occasione per il Presidente Ciacciarelli di illustrare l’operato della Commissione turismo e per un confronto con il pubblico presente su tematiche importanti che riguardano il viterbese, in particolare sui temi del trasporto pubblico, l’agricoltura e naturalmente le opportunità di sviluppo turistico.

La presentazione ha avuto inizio con l’apertura dei lavori da parte di Stefano Maccarri e dal saluto del Sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, che è voluto essere presente alla nascita di questa nuova realtà politica nella Tuscia , evidenziando l’importanza del confronto tra le forze politiche, che possono dare il loro contributo allo sviluppo dei comuni e dei territori. Bartolacci ha colto l’occasione per illustrare al presidente della commissione turismo Ciacciarelli, le bellezze storiche e naturali della sua città”.