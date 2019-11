Campionato di Seconda Categoria, Settima giornata. Assd Torrese – Ssd Barcomurialdina Arl 1-3

loading...

Primo Tempo 1 – 1

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

ASSD TORRESE: Diara, Zanoni, Magini (6° st Galli), Luapi (12° st Leandri), Door Long (24° st Sidime), Serafinelli, Riccini, Avitabile, De Oliveira, Stabile (18° st Nardini), Daffeh

A DISPOSIZIONE: Ronca, Lika, Licpoli, Magrini

ALLENATORE: Manucci

SSD BARCOMURIALDINA ARL: Faccenda, Carosi, Serafini (48° st Iossa), Ruzzi, Baggiani, Guerrini, Grimaldi (1° st Maccio), Paolo Ranaldi (32° st Santalucia), Mingione, Santucci (25° st Andreoli), Miralli (41°pt Merlani)

A DISPOSIZIONE: Marcomigni

ALLENATORE: Riccardo Ranaldi

ARBITRO: Gianluca Convertini di Civitavechia

MARCATORI: 5° pt Miralli (SBA), 36° pt Avitabile (AT), 44° st Maccio (SBA), 47° st Miralli (SBA)

NOTE: Espulso 39° st Riccini (AT) doppio giallo. Ammoniti 25° pt Grimaldi (SBA), 26° pt Avitabile (AT), 9° st Stabile (AT), 13° st Daffe (AT), 22° Door Long (AT), 25° Serafini (SBA),

Una Torrese in prepotente ascesa tattica si inchina solo nel finale al Barco. La gara si apre al minuto 5 con un pallonetto di Miralli che supera Diara. Al 36° arriva il pareggio Torrese: intelligente sponda di De Oliveira e conclusione a rete di Avitabile. Al 2°minuto della ripresa i locali falliscono la rete del vantaggio. Per un fallo in area su De Oliveira l’arbitro accorda un calcio di rigore. Ma Door Long si fa ribattere la conclusione da Faccenda. Al 39° Riccini si fa espellere per doppio giallo e nel giro di quattro minuti il Barco capitalizza il vantaggio numerico con le reti di Maccio e Mingione.

Su un campo al limite della praticabilità le due formazioni si equivalgono nelle fasi di gioco. De Oliveira in gran spolvero tra i locali. Con conclusioni da breve e media distanza. Capitan Lupi perfetto nel trovare le geometrie giuste da palla ferma, Zanoni in bella vista sia nei cross che nelle conclusioni, Riccini e Stabile innescano soluzioni intelligenti in zona goal. Nelle file del Barco gran lottatore Mingione. Sempre attento in zona goal anche se la finalizzazione è da rivedere. Santucci impegna Baba, Miccio e Santalucia partono dalla panchina ma diventano decisivi con goal e giocate. Interessante Baggiani a farsi trovare sempre pronto nel spizzare le palle inattive.