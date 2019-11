È viterbese il progetto “Proporre e Proporsi” che sta spopolando tra i giovani

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Una giornata di formazione per imparare a proporre (e a proporsi) in maniera efficace in un Seminario teorico-pratico rivolto ai giovani dai 16 ai 26 anni per aiutare a valorizzare le proprie qualità nel rapporto con il mondo del lavoro.

“Proporre e Proporsi”, già svolto in tantissime Scuole ed Università, sta letteralmente spopolando in tutta Italia per l’originalità dei contenuti ed il modo in cui vengono trasmessi ai ragazzi!!!

Un Seminario che fornirà gli strumenti per imparare a fare “una buona prima impressione, comunicare efficacemente in pubblico, al telefono o via mail, , affrontare e gestire al meglio un colloquio di lavoro. Come acquisire maggiore sicurezza in se stessi? Come rafforzare la propria immagine? Come parlare in pubblico e gestire le obiezioni?” Saranno questi alcuni degli aspetti che verranno affrontati nel corso di una giornata di Formazione unica nel suo genere.

Ideatore ed unico relatore è ANDREA PROIETTI, impegnato da oltre 25 anni nella Formazione in ambito turistico in Italia ed all’estero.

Sarà previsto un Tour che vedrà protagonista questo progetto Viterbese in varie citta d’ Italia, dove Andrea Proietti, ormai conosciuto come un grande trascinatore, incontrerà migliaia di giovani che hanno deciso di non fermarsi e guardare oltre!!!

PROPORRE E PROPORRE sarà ovviamente anche Viterbo con una data prevista per il 17 maggio!!!

Tutte le informazioni direttamente sul sito ufficiale: www.proporreeproporsi.com