Perugia. Allerta meteo. Disposta la chiusura di tutte le scuole per la giornata di sabato 16 novembre

loading...

NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. Con ordinanza 1226 del 15 novembre 2019 il sindaco ha disposto precauzionalmente la chiusura di tutte le scuole, di ogni ordine e grado sia pubbliche che private, per la giornata di domani, sabato 16 novembre a causa delle previsioni di eccezionale maltempo ed abbondanti precipitazioni conseguenti.

Ciò in ragione dell’ordinanza del Dirigente delegato per la Protezione civile per avvisi di criticità della Regione Umbria del 15.11.2019 n. 4 con il quale è stato adottato l’avviso di criticità n. 3 che prevede allerta codice arancione (Criticità moderata) per Rischio Idrogeologico ed Idraulico su tutte le zone di allerta dalle ore 00:00 del 16/11/2019 fino alle ore 24:00 del 17/11/2019 (48 ore).

Considerato che questi eventi investono il nostro Comune e che tale situazione potrebbe rendere difficile la circolazione stradale e il mantenimento di idonee condizioni di sicurezza per il raggiungimento dei plessi scolastici da parte dei mezzi di servizio pubblico e di quelli privati e potrebbe rappresentare un pericolo per la popolazione, è stata quindi disposta la chiusura per a tutela della pubblica incolumità sul territorio cittadino