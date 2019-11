Dispositivi anti abbandono dei bambini. Mauro Rotelli (FdI): “Utenti e aziende colti di sorpresa”

loading...

NewTuscia – ROMA – L’Italia è la prima Nazione nel mondo ad aver approvato una legge che obbliga l’uso dei dispositivi anti abbandono dei bambini in auto.

La legge a prima firma Giorgia Meloni è stata approvata all’unanimità in Senato nell’ottobre 2018. Una legge di civiltà, così si affrettano tutti a definirla, in verità entra in vigore una mano dopo, senza uno straccio di comunicazione, con gli utenti colti di sorpresa, le aziende produttrici ancora non pronte ed i rivenditori disorienti.

Ad oggi nessuno sa ancora rispondere se e come sarà possibile attingere al contributo pubblico per l’acquisto dei dispositivi. Aggiornate l’elenco delle perle targate M5S-PD. Questa la mia replica al sottosegretario, durante l’interpellanza urgente di questa mattina #OpenCamera.

Mauro Rotelli