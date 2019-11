Allarme maltempo, sabato 16 novembre scuole chiuse. C’é l’ordinanza del sindaco

loading...

NewTuscia – VITERBO – Si raccomanda l’uso delle auto solo se strettamente necessario

Allarme maltempo, il sindaco di Viterbo Giovanni Arena ha firmato l’ordinanza di chiusura delle scuole di ogni ordine e grado (compresi gli asili nido comunali, convenzionati e privati) per la giornata di domani, sabato 16 novembre. Nella stessa ordinanza (n. 118 del 15/11/2019), si raccomanda di usare l’auto solo se strettamente necessario e di limitare le uscite dalla propria abitazione.

La decisione del primo cittadino fa seguito all’ultimo bollettino diramato dall’Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio che evidenzia condizioni meteorologiche avverse dalle prime ore del 15 novembre 2019 e per le successive 24/36 ore.

Nel corso del giorno 15 novembre – si legge nell’ordinanza firmata dal sindaco Arena – le condizioni meteorologiche sono progressivamente e considerevolmente peggiorate, con precipitazioni di fortissima intensità e violente raffiche di vento, determinando condizioni di maggiore criticità rispetto alle previsioni, e in particolare numerose situazioni di allagamento e caduta alberi, con interruzione della viabilità in numerose strade urbane ed extraurbane. Sussiste pertanto la necessità di salvaguardare la sicurezza della popolazione assicurando nel contempo la circolazione dei mezzi di soccorso, garantendo l’azione di tutela della cittadinanza.

“Per evitare il disagio di una comunicazione trasmessa tardivamente nella mattinata di domani – ha spiegato il sindaco Arena – ho preferito predisporre subito l’ordinanza di chiusura delle scuole, in modo da far organizzare per tempo le famiglie. Misure prudenziali e precauzionali – ha spiegato il sindaco Arena – che ritengo opportuno far osservare e rispettare”.

Si raccomanda a tutta la popolazione – si legge ancora nell’ordinanza – di adottare comportamenti improntati alla massima cautela, riducendo al minimo indispensabile la circolazione sulle strade e le uscite dalla propria abitazione, o comunque dagli edifici.

L’ordinanza sarà pubblicata a breve sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it alla sezione albo pretorio.