Montalto, contributo per la fornitura gratuita o parziale dei libri di testo

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Con la determina n. G14652 del 28/10/2019 della Regione Lazio, l’amministrazione comunale informa che è possibile richiedere il contributo per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2019/2020.

Il contributo è rivolto alle famiglie meno abbienti con studenti frequentanti le scuole secondarie di I e II grado statali o paritarie. Possono accedere al contributo gli studenti in possesso dei seguenti requisiti: che abbiano la residenza nel Comune di Montalto di Castro; che appartengano ad un nucleo familiare che abbia un indicatore di situazione economica equivalente (Isee) in corso di validità, non superiore a 15,493,71 euro; che per l’anno scolastico 2019/2020 frequentino gli istituti di istruzione secondaria di I, II grado, statali o paritari.

Le domando dovranno essere redatte e debitamente sottoscritte dal genitore dell’alunno, da chi esercita la potestà genitoriale, o dall’alunno stesso se maggiorenne. E dovranno essere consegnate all’ufficio protocollo del Comune di Montalto di Castro entro le ore 12:00 del 16 dicembre 2019.

Il modulo di istanza per il rimborso libri di testo è disponibile presso lo sportello “Servizi sociali e pubblica istruzione” (via Tirrenia, 11 – Complesso San Sisto – aperto al pubblico nei giorni di: lunedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; mercoledì dalle ore 10:00 alle ore 12:00; giovedì dalle ore 15:30 alle ore 17:30) oppure scaricabile dal sito istituzionale comune.montaltodicastro.vt.it alla pagina Avvisi e Concorsi.