Lazio, Palozzi-Ciacciarelli-Abbruzzese: “Cambiamo sbarca a Latina e Viterbo”

loading...

NewTuscia – ROMA – “Cambiamo” continua a radicarsi con impegno ed entusiasmo su tutto territorio regionale del Lazio. Il movimento politico, fortemente voluto insieme al presidente Giovanni Toti, sbarcherà venerdì 15 novembre in terra pontina e viterbese, a dimostrazione che la nostra azione di rinnovamento prosegue con vigora e forza, riscontrando grande adesione e importante partecipazione tra la gente.

Due, dunque, gli appuntamenti in programma domani: l’iniziativa “Cambiamo con Toti arriva nella Tuscia” che si svolgerà a Tuscania, a Palazzo Fani, in via della Libertà 22, a partire dalle ore 17.30; e la conferenza stampa di presentazione del comitato promotore “Cambiamo” Provincia di Latina, presso l’Hotel Europa di Latina, in via Emanuele Filiberto, 14, a partire dalle ore 17. Agli eventi parteciperanno cittadini, attivisti, amministratori ed esponenti locali”.

Così, in una nota, Adriano Palozzi, consigliere regionale del Lazio e uno dei fondatori nazionali di “Cambiamo”, Pasquale Ciacciarelli, consigliere regionale del Lazio, e Mario Abbruzzese, ex presidente del Consiglio regionale del Lazio e attuale responsabile regionale del comitato promotore “Cambiamo” Lazio.