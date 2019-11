loading...

NewTuscia – SAN LORENZO NUOVO – Riceviamo e pubblichiamo. Venerdì 15 novembre 2019 presso il Comune di San Lorenzo Nuovo si terrà la conferenza dal titolo ”La conoscenza rende consapevoli– Il Lago di Bolsena come risorsa da studiare, tutelare e valorizzare per creare opportunità di sano sviluppo”.

Oggetto dell’incontro saranno le più importanti tematiche ambientali che riguardano il Lago di Bolsena affrontate ed esaminate da punti di vista diversi.

La scaletta prevede interventi di assoluto livello, in particolare:

il Dott. Angelo Bertea ci parlerà del progetto del “Biodistretto del Lago di Bolsena”;

il Dott. Bengasi Battisti (Associazione Nazionale “Comuni virtuosi) tratterà “il ruolo della comunità consapevole, il comune virtuoso;

la Professoressa Carla Carsetti (Associazione Lago di Bolsena) interverrà su “L’ecosistema del lago di Bolsena e il rischio per un degrado irreversibile”

il Dott. Georg Wallner (Associazione Bolsena, Lago d’Europa) ci parlerà dell’”impatto delle attività umane sul Lago di Bolsena”

la Professoressa Rossella di Stefano ci illustrerà il progetto delle scuole medie “Come salvare il Lago di Bolsena”.

“Le tematiche ambientali che riguardano il Lago di Bolsena sono molte e complesse – dice il Sindaco di San Lorenzo Nuovo, Massimo Bambini – è necessario parlarne con spirito collaborativo e partecipativo per approfondirne la conoscenza a 360 gradi e per individuare le soluzioni migliori, evitando, nel contempo, la superficialità che troppo spesso caratterizza queste tematiche; colgo l’occasione per ringraziare il mio Consigliere Samuele D’Orazio per l’organizzazione dell’incontro che, sono sicuro, risulterà particolarmente apprezzato da tutti i partecipanti”.

L’appuntamento, aperto al pubblico, è fissato per le ore 17.30 presso la Sala Consiliare del Comune di San Lorenzo Nuovo.