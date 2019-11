Il Funzionario Amministrativo Simona Proietti, della Questura di Terni, va in pensione

loading...

NewTuscia – TERNI – Questa mattina tutta la Questura di Terni ha salutato la dr.ssa Simona Proietti nel suo ultimo giorno di lavoro nell’Amministrazione Civile dell’Interno.

La dr.ssa Proietti ha iniziato la sua carriera 40 anni fa in Prefettura per poi passare in Questura come Funzionario Amministrativo, svolgendo il suo lavoro sempre con passione e accuratezza, doti richiamate dal Questore Antonino Messineo che ha lodato il suo attaccamento al lavoro in un sentito discorso di commiato alla presenza dei colleghi.

Alla dr.ssa Proietti vanno i migliori auguri di tutto il personale per questo nuovo periodo della sua vita.