Narni, grani antichi e ciliegiolo promossi su Retequattro

NewTuscia – NARNI – Le eccellenze enogastronomiche e turistiche della città saranno presentate domani, 14 novembre, alla troupe di Ricette all’Italiana, trasmissione che va in onda dal lunedì al sabato dalle 11 e 20 alle 13.00 su Retequattro, per la conduzione di Davide Mengacci e Anna Moroni.

Ne dà notizia l’assessore alla cultura e turismo Lorenzo Lucarelli che informa come della città saranno messi in evidenza i grani antichi e il Ciliegiolo di Narni con la partecipazione della locale associazione di produttori, oltre alle bellezze turistiche come la Rocca Albornoz, il Ponte d’August, le Gole del Nera, il Museo e Narni Sotterranea.

Momento centrale della trasmissione sarà la realizzazione e la presentazione di una ricetta tradizionale del territorio, scelta e preparata da uno chef. “E’ un’occasione da cogliere per promuovere ulteriormente la città e il suo territorio – dichiara l’assessore Lucarelli – Narni è una città che ha molte risorse sotto l’aspetto turistico e culturale e mantiene ancora intatte anche le sue radicate tradizioni”.