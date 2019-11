Ferentillo: arrivati tre nuovi defibrillatori

loading...

NewTuscia – FERENTILLO – Sono stati installati nei giorni scorsi a Ferentillo tre nuovi defibrillatori “DAE” semiautomatici esterni per implementare il progetto di paese cardioprotetto e attento alla salute dei cittadini. Ne dà notizia il Comune che sottolinea come con il defibrillatore già in dotazione alla scuola calcio salgono a 4 i dispositivi medici presenti sul territorio comunale. L’acquisto dei defribillatori è stato possibile grazie alla solidarietà espressa verso le associazioni di volontariato di Ferentillo che si sono prodigate nella raccolta fondi. I tre nuovi apparecchi sono stati infatti comprati grazie alle offerte raccolte dalla Croce Verde, dalla proloco e da un’attività ristorativa della zona.

I defibrillatori, di ultimissima generazione, sono stati installati alla sede della Croce Verde in Via della Vittoria 59 a Matterella, vicino al Palazzo Comunale a Piazza Vittorio Emanuele II al Precetto. “La comunità ferentillese – dice una nota dell’amministrazione – è da sempre sensibile all’argomento salute del cittadino e ancor di più alla solidarietà verso il prossimo. La proloco, che già ha provveduto lo scorso anno a formare 30 persone per l’utilizzo del “DAE”, è infatti in procinto di partecipare ad un altro bando europeo per avviare ulteriori corsi gratuiti “BLSD” per l’utilizzo del defibrillatore da parte di tutti i cittadini che lo vorranno e per l’acquisto di altri defibrillatori da posizionare all’esterno del paese e nelle frazioni.