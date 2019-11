“Adottando un cane in stallo ne salvi due!” La piccola Trudy cerca casa

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perchè il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!! NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “ADOTTANDO UN CANE IN STALLO NE SALVI DUE!”, perchè il posto che si libererà servirà ad ospitare un’altra urgenza!!!

TRUDY è ancora con noi. Nessun richiesta per questa deliziosa e vivace simil pinscherina. L’abbiamo tolta dal canile circa un anno fa perchè era in quel box da quando aveva solo 3 mesi e volevamo darle una vita nuova, ma non siamo ancora riuscite a trovarle una famiglia. Eppure è una piccoletta fantastica di 8-9 kg, ha circa 5 anni e mezzo ed è una gioia vederla correre e giocare felice con gli altri cagnolini del rifugio, con i quali va d’accordissimo. Ma noi non l’abbiamo salvata dalla gabbia per farla vivere in pensione.