Steve cerca casa

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

STEVE è sepolto in un posto dove non si vive. Si aspetta solo la fine.

CI AIUTATE A TOGLIERLO DI LÌ?

Questa meraviglia dovrebbe correre leggero e libero nei boschi, invece si trova sepolto vivo in un canile sperduto e sovraffollato in mezzo alle montagne in Abruzzo… uno di quei canili dove raramente le persone si avventurano ad adottare un cane.

Rinchiuso in un box da cui non si vede nemmeno più il cielo… dove l’odore dell’erba è un ricordo sbiadito di una vita che non c’è più… lui se ne sta annichilito nella disperazione rimbombante di centinaia di latrati…

Ma bastano una carezza e pochi minuti di passeggiata nel verde rubati all’oblio, riassaporare gli odori della libertà, perché lui torni a fidarsi e a raddrizzarsi in tutta la sua fierezza e bellezza.

E allora lui cerca solo te, il tuo sguardo…

Per un attimo crede che il suo inferno sia finito e vuole seguirti ovunque lo porterai… invece è costretto a seguirti docile e rassegnato nel suo piccolo quadrato di cemento e sbarre, mentre ogni nervo del suo corpo chiede disperatamente il contrario e ti guarda andar via col tradimento negli occhi.

Non ha mai avuto un nome… così noi lo chiamiamo STEVE, mai una carezza, una cura… il suo bellissimo pelo è ormai arruffato…

Ogni cellula del suo corpo vorrebbe vibrare libera nel vento, ma una volta finiti in posti come questo, si diventa degli invisibili senza speranza. Senza futuro.

STEVE, splendido mix nordico husky/lupetto, è giovane e bellissimo… socievole con i cani maschi e femmine con cui condivide il suo box ❤️

Taglia media, sui 25 kg., ha circa due anni ed è pieno di vita che vuole tornare a pulsare…

Aprite la sua gabbia!

Ma come si fa a lasciarlo lì dentro?