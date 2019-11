Mercato Mediterraneo, due studentesse dell’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro deliziano i palati degli chef stellati Michelin

loading...

La Fiera di Roma, la manifestazione Mercato Mediterraneo, oggi 12/11/2019 ha avuto come protagonista l’Istituto Alberghiero di Montalto di Castro e, chissà, due future stelle della ristorazione, stelle che parlano Caninese: Paola Fabbri e Giulia Malfatani.

Le due alunne che, inaspettatamente, oggi sono state “coccolate” ed incoraggiate da tutta la Squadra Nazionale Associazione Professionale Cuochi Italiani, grandi chef del panorama nazionale, stellati Michelin in testa, hanno presentato un piatto a tema con alcune eccellenze Agroalimentari del nostro territorio quali il cece del solco dritto di Valentano, la patata viola di Grotte di Castro e l’olio extravergine Dop dell’Oleificio Sociale Cooperativo (OSCC) di Canino.

Il piatto, un filetto di spigola allo zafferano guarnito di chips di patate viola, è stato molto apprezzato dalla platea stellata e dagli ospiti presenti, con numerosi complimenti alle ragazze. L’evento è stato presentato personalmente da Luca Malacrida, chef e capitano della APCI CHEF ITALIA Squadra Nazionale Italiana e le alunne hanno avuto due “assistenti” di tutto rispetto quali lo chef Paolo Montiglio e lo chef Claudio Mariotti. Un grazie al grande Maestro Fabio Campoli, che ha voluto personalmente invitarci alla manifestazione, a tutti i componenti della APCI CHEF ITALIA, alle nostre ragazze per la coraggiosa performance (non facile lavorare con oltre 100 chef che osservano), al nostro caro assistente/chef Giovanni Solombrino e al docente/chef Gennaro Ambrosio, che lavora con gli alunni per ottenere queste soddisfazioni.