Fit Walking a Vitorchiano

loading...

NewTuscia – VITORCHIANO – Movimento e corretti stili di vita, è risaputo, aiutano a crescere sani, ecco quindi che la ASD Libertas 24 FIT CLUB DI VITERBO vuole dedicarsi a realizzare una linea nella pr

evenzione e nella sensibilizzazione sui corretti stili di vita ed ha pensato quest’anno di avvicinarsi ad una pratica sportiva ludico motoria che sta facendo molto per raggiungere il corretto stile di vita.

Il “Fit-Walking” – la camminata sportiva conosciuta anche come “l’arte del camminare” si tratta di una camminata vigorosa e sportiva che rappresenta l’aspetto fitness del camminare, uno sport, per tutti, facile da praticare per stare bene e in salute.

L’attività di cammino è iniziata domenica 10 Novembre alle ore 09.00 con ritrovo a piazza Umberto I° e si è svolta in due cicli il primo si dedica all’apprendimento della Tecnica del Fit-Walking mentre il secondo ha mirato al perfezionamento della tecnica del Fit-Walking in pratica.

A Vitorchiano è terminata alle ore 13 con un percorso di circa 6 KM che si snoda intorno alle mura del paese per scendere lungo la valle del Tevere costeggiandolo in parte per poi risalire di nuovo al centro del paese Nonostante sia stata la prima esperienza, abbiamo la ASD ha ottenuto una cospicua partecipazione, e grazie a questo piccolo successo la ASD ha un progetto per il futuro di approfondire con corsi teorici sul “Fit-Walking” in aula e successivamente in pratica al fine di raggiungere l’obiettivo prefissato.