Revolution Civitavecchia, l’Appio Roma è tornata in vetta alla classifica

NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Riceviamo e pubblichiamo.

C MASCHILE

Una notte da capolista. È quella trascorsa dalla Revolution Civitavecchia in attesa del risultato dell’Appio Roma, che ha giocato domenica e che è tornata in vetta avendo strapazzato per 3-0 il Top Volley Latina. Sabato al Palasport i rossoblu avevano fatto il loro, superando per 3-0 il Velletri, al termine di una gara che doveva essere una passeggiata e che si era complicata alla vigilia. Il tecnico Alessandro Sansolini ha dovuto fare i conti con l’assenza dell’ultimo minuto del libero Mauro Priolisi, colpito da influenza, e con le precarie condizioni fisiche del palleggiatore e capitano Luigi Mancini. Nonostante tutto, con Mancini che è entrato ed uscito dal campo in base all’intensità del fastidio al ginocchio, la Revolution Litorale in Volley ha avuto vita facile contro un avversario che si è dimostrato nettamente inferiore. Il 3-0 la dice lunga sull’andamento del match, che ha visto l’allenatore Sansolini mandare in campo anche i giovanissimi Giordano Mellini (2003), che ha giocato l’intero match nel ruolo di libero, e Marco Ranalli (2004), che ha giocato da alzatore quando il capitano rossoblu era in panchina.

“Sono molto contento del risultato – spiega lo schiacciatore Patrizio Stefanini – anche se questa era una gara che poteva complicarsi. Siamo stati bravi a renderla facile e alla fine non abbiamo faticato. Passiamo questa notte da capolista”.

Grazie a questo risultato, i rossoblu sono al secondo posto con 9 punti, alle spalle dell’Appio Roma, che comanda la classifica con 11 punti.