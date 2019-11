Il punto sulla decima giornata di Promozione

loading...

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Provano ad allungare in vetta il Fiumicino ed il città di Cerveteri.

Ok la capolista Fiumicino (25 punti) che davanti al pubblico amico batte 2 a 1 il canale Monterano (17) nel big match di giornata. Gli aeroportuali sbloccano il risultato con Pischedda e raddoppiano con Di Meglio, nel primo tempo, Cavalieri accorcia le distanze, ma i locali resistono agli attacchi.

Facile vittoria esterna 2 a 0 per il Città di Cerveteri (22) che sbanca Montalto (13) in rete Attardo nel primo tempo e Siani a dieci minuti dal termine.

Cade in casa il Montefiascone (11) 2-0 contro il Grifone Gialloverde (19) con i finanzieri che si issano al terzo posto. In rete De Rossi nel primo tempo e Monaco nella ripresa.

Facile vittoria esterna 4 a 1 per il Pescia Romana (18) contro il C.S.L. Soccer (5) Abis apre le marcature, Peveri per il locali prima sbaglia un calcio di rigore, poi pareggia, nella ripresa Bisozzi ed una doppietta del giovane Raffaelli (classe 2001) regalano il successo ai viterbesi, che interrompono la striscia negativa.

Fregene Maccarese (10) Tolfa (16) termina 2 a 0

Luiss (15) Ronciglione United (7) termina 0-0.

Bomarzo (11) Polisportiva Vigor Acquapendente finisce 2 a 6 . Vittori porta avanti i locali, Simone Broccatelli trova il pareggio, nella ripresa ospiti in vantaggio, Zhar porta a tre le reti, poi c’ è tempo per le marcature di Filoni, Bedini e Fanelli, Angelucci a segno per i locali. Paura per Il portiere ospite Maurizio Nencione che in uno scontro di gioco è rimasto stordito, ma fortunatamente si è ripreso.

Doc Gallese (1) Santa Marinella (15) termina 0 a 5. Rossoblù in rete con Remondi, Iacovella e Zimmaro, nella ripresa Memmoli e Volponi siglano altre due reti.

Monte Mario (10) Almas Roma(15) finisce 2 a 2.