Adozione del cuore: La Pena, imprigionata per anni in una gabbia per conigli in un campo rom

NewTuscia – LATINA – Riceviamo e pubblichiamo. Viveva in un campo rom, La pena. L’avevano messa in una gabbia per conigli, dove ha passato la vita intera. Quando è stata prelevata da quell’ inferno, aveva due ernie inguinali che le impedivano quasi completamente di andare di corpo. Quando l’abbiamo vista tremava come una foglia.

Chissà che cosa ha subito in quella gabbietta. Aperta la porticina, non ha osato neanche avvicinarsi per provare ad uscire. Quanta pena nei suoi occhi, quanta paura, quanto dolore fisico.

È stata operata, ora sta meglio.

Non cammina perfettamente, tanti anni di deprivazione non si possono cancellare con uno schiocco di dita. Ma nonostante tutto, lei ha tanta voglia di rivincita. É timida, perché del mondo conosce molto poco. É rinunciataria con gli altri cani, perché’ non ha mai vissuto il confronto. Finito il post operatorio, una signora ha deciso di adottarla. L’ha tenuta con sé una settimana (le foto sono a casa) e lei si è comportata benissimo. Ma poi la signora per problemi condominiali l’ha riportata indietro.

Dopo qualche giorno in clinica per dei controlli, ora La pena passerà al canile. E lì una cagnolina cosi indifesa, verrà sottomessa di continuo dagli altri cani. Adesso, entrata in canile, La pena vive sempre chiusa in un box di cemento da cui non esce mai. Sempre con la paura che gli altri cani la sottomettano, che le facciano del male. La sua vita passa solo da una sofferenza ad un’altra.

Ma noi possiamo fermare questo cerchio. La pena è dolcissima, piccola, affabile. E nella sua prima casa si è comportata benissimo. Ha bisogno di una possibilità per conoscere un umano che non sia un mostro. Ha bisogno urgente di uscire dal canile perché è troppo piccola, troppo indifesa.

La pena ha bisogno di un gesto di amore che l’accolga in una casa.

La pena si trova a Latina (Lazio) ma può raggiungere il Nord tramite un taxi dog autorizzato ASL.

Tina 3454931295 (mandatemi messaggio o WhatsApp se non rispondo)

adozioni.chancefordogs@gmail.com

Roberta Roberta.pe9@gmail.com