Viterbese ancora in “assestamento”: vince il Monopoli (La cronaca)

loading...

F.S.

NewTuscia – MONOPOLI – Partita dominata dal Monopoli nel primo tempo, mentre nella ripresa il locali abbassano il baricentro, i gialloblu non ne approfittano. Viterbese sconfitta anche dalla sfortuna, come dimostra il palo colpito da De Giorgi durante gli ultimi minuti della gara. La prossima giornata vedrà la Cavese ospite al Rocchi. I ragazzi di Mr. Lopez devono rifarsi della dolorosa sconfitta e accumulare punti ora che hanno perso la corona contro il Teramo.

Passiamo alle formazioni:

VITERBESE: Vitali, De Giorgi, Atanasov, Baschirotto, Zanoli, Besea, Errico, De Falco, Bensaja, Tounkara, Volpe;

A disposizione di Mr. Giovanni Lopez: Pini, Maraolo, Milillo, Ricci, Bianchi, Antezza, Pacilli, Urso, Sibilia, Culina, Molinaro , Simonelli;

MONOPOLI: Antonino, Pecorini, Antonacci, Ferrara, De Franco, Giorno, Piccinni, Carriero, Rotas, Fella, Jeffe;

A disposizione di Mr. Giuseppe Scienza: Milli, Menegatti, Mercadante, Cavallari, Hadziosmanovic, Tuttisanti, Nina, Cuppone, Tricarico Tateo, Mariano, Nanni;

CRONACA PRIMO TEMPO

Monopoli vicino alla rete al 9 del primo tempo con fella che colpisce di testa, ma non inquadra la porta.

Al 13° del primo tempo Monopoli in vantaggio con Fella che controlla molto bene stoppa un cross e con un bel tiro di destro batte l’incolpevole Vitali. Monopoli costantemente in zona di attacco.

Al 18° minuto gran tiro di Carrierro dai 25 metri che colpisce la traversa, locali vicino al raddoppio.

Al 19° ammonito Pecorin per il Monopoli.

Al 30° ancora Monopoli pericoloso con Fella che, in posizione defilata, tira ma non trova la porta.

Stiamo assistendo ad un Monopoli che mantiene il pallino di gioco.

Al 36° Piccini da fuori area effettua un bel tiro che termina alto di poco sopra la traversa. Monopoli padrone del campo.

Al 38′ ammonito per la Viterbese Errico per un brutto fallo su Rota. Fine primo tempo con il Monopoli meritatamente in vantaggio.

CRONACA SECONDO TEMPO

Ad inizio secondo tempo esce Jefferson edentra Nanny, mentre per la Viterbese esce Errico ed entra Simonelli. Inizia meglio il secondo tempo per la Viterbese, che deve recuperare lo svantaggio.

Al 19° del secondo tempo ammonito Besea per fallo a centrocampo su Fella.

Al 22° del secondo tempo Monopoli alla carica. Fella tira con il sinistro sfiorando il palo. Esce di poco.

Esce Simone Veneziani ed entra Tuttisanti, mentre per la Viterbese entra Culina ed esce De falco.

Al 26° tiro di Nanni centrale, ma Vitali blocca. Partita scialba, il Monopoli controlla la sterile reazione dei gialloblu.

Al 29° cambio per la Viterbese. Esce Volpe entra Pacilli.

Al 34° del secondo tempo entra Sibilla per Besea.

Al 40° del secondo tempo De Giorgi effettua un tiro con il sinistro che esce di poco dalla porta ben difesa dai padroni di casa. Sfuma così l’ultima possibilità per i gialloblù di arrivare al pareggio.

Entra Culina al posto di De Falco per la Viterbese.

De Giorgi colpisce il palo e Tounkara sulla deviazione del palo colpisce di testa e manda di poco alto sulla traversa.

Sono 4 i minuti di recupero concessi. Minuti durante i quali non succede nulla di rilievo.

Finale: Monopoli batte viterbese 1 a 0.

CLASSIFICA (provvisoria)

REGGINA 34

MONOPOLI 28

TERNANA 26

POTENZA 24

BARI 23

VITERBESE 21

CATANZARO 21

TERAMO 21

VIBONESE 20

CASERTANA 18

VIRTUS FRANCAVILLA 18

CATANIA 17

AZ PICERNO 16

PAGANESE 16

CAVESE 14

AVELLINO 14

RIETI 12

BISCEGLIE 10

SICULA LEONZIO 9

RENDE 7