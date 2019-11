Ana Vitelaru: “Villa Giustiniani è stata una piacevole scoperta”

loading...

NewTuscia – BASSANO ROMANO – “Villa Giustiniani è stata una piacevole scoperta”. Ana Vitelaru, nazionale italiana di paraciclismo, Obiettivo 3 di Alex Zanardi, in visita al palazzo seicentesco di Bassano Romano. La campionessa, argento ai recenti mondiali del Canada, testimonial dell’associazione SuperAbile Viterbo, madrina della tre giorni di “Sport No Limit”, ha avuto parole di apprezzamento per l’escursione nel sito dove sono custoditi, tra gli altri, gli affreschi di Domenico Zampieri detto il Domenichino, Francesco Albani, Paolo Guidotti, Antonio Tempesta.

“E stata una visita bellissima – ha detto Ana Vitelaru – in un sito carico di storia e di cultura. E’ stato un tuffo nel passato meraviglioso con testimonianze davvero uniche. Ogni sala aveva un suo fascino particolare. La famiglia Giustiniani è stata il filo conduttore qui a Bassano: prima la visita alla statua del Cristo Portacroce nella chiesa del Monastero di San Vincenzo, poi il Santuario della Madonna della Pietà – originariamente fatto edificare proprio dal Marchese Vincenzo per San Filippo Neri – quindi il passaggio alla loro residenza eletta dopo l’esodo di Chios. Un ringraziamento a tutti per l’ottima accoglienza”.

“E’ stata una bellissima giornata seguendo il filo dei Giustiniani – ha concluso Alfredo Boldorini, presidente dell’associazione SuperAbile Viterbo e consigliere comunale cittadino -. Ringraziamo la direttrice del museo Federica Zalabra, tutto il personale in servizio domenica, in particolare Marcella Paiolo non solo per la disponibilità ma anche per la professionalità”.