Novembre pieno d’impegni per la Libertas Pilastro Pattinaggio

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Novembre un mese pieno di impegni per gli atleti dell’ASD Libertas Pilastro Pattinaggio, infatti già oggi 9 novembre e domani 10, cinque ragazze della solo dance: le viterbesi Giada Malavasi, Nicole D’Orazio, Giulia Scotto, e la reatina Annalisa Cardella, accompagnate dall’istruttrice Alessia Marchetti sono a Calenzano, domani è la volta della new entry nella società Virginia Tomi per partecipare allo stage federale di danza con la supervisione del commissario tecnico Fabio Holland, una preziosa esperienza per il futuro.

Domenica 17 novembre presso il centro sportivo Sacro Cuore si svolgerà il Campionato Regionale Libertas di Pattinaggio, organizzato dall’ASD Libertas Pilastro con il patrocinio del Centro Provinciale Libertas, alla manifestazione sono iscritte circa 100 atlete di cui una trentina viterbesi, il campionato sarà anche una buona prova per i neo giudici usciti dal corso del 1° e 2 novembre

Alcuni delle atlete partecipanti al suddetto campionato andranno a Montesilvano con le loro famiglie e con le istruttrici Maurizia Burioni e Maria Sabatti per partecipare al Campionato Nazionale Libertas il 22 e 23 novembre.

Un mese impegnativo su più fronti per la società rionale che inizia così la nuova stagione sportiva “in bocca al lupo” a tutti.

Carlo Turchetti

ASD Libertas Pilastro ’92