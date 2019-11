NewTuscia – COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo. L’UGL Lazio esprime il proprio cordoglio per la morte di Giuseppe Sinibaldi avvenuta in circostanze tragiche questa mattina all’interno della discarica di Colle Fagiolara. NewTuscia – COLLEFERRO – Riceviamo e pubblichiamo. L’UGL Lazio esprime il proprio cordoglio per la morte di Giuseppe Sinibaldi avvenuta in circostanze tragiche questa mattina all’interno della discarica di Colle Fagiolara.

Un dolore immenso per l’intero sindacato al quale Giuseppe era legato condividendone i principi e i valori che ne contraddistinguono l’operato.

Una morte avvenuta durante il lavoro che non resterà vana perché raddoppieremo in nostri sforzi nella battaglia per rendere il lavoro più sicuro. In questi momenti di dolore l’UGL si unisce al dolore della famiglia Sinibaldi manifestando vicinanza.