Civita Castellana, La maggioranza salva Cataldi ma non se stessa

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. La maggioranza esce dal consiglio comunale come un pugile suonato. Tutto si può riassumere in 3 frasi del sindaco molto significative: "potevamo fare meglio", "mi informó Cataldi dicendomi la biblioteca è risolta" e "per ora mantiene le deleghe".

Nessuno della maggioranza ha saputo dare spiegazione alle innumerevoli anomalie evidenziate, tra cui pareri e sentenze di anac e corte dei conti, che si esprimevano contrariamente rispetto a situazioni del tutto simili e le evidenti responsabilità del vice Sindaco Cataldi, purtroppo assente. Nessuna risposta, solo tentativi di minimizzare e di trovare inesistenti precedenti nell’amministrazione Angelelli per giustificare le loro malefatte.

L’imbarazzo è stato evidente, soprattutto della Lega, ma nonostante ciò nessun provvedimento, come millantato in un altisonante comunicato a firma Sebastiani. “Qualora fosse verificata una sola delle irregolarità provvederemo a una revisione dei ruoli, anche se i responsabili fossero della Lega o di fdi”. E invece niente. Prima il bene della maggioranza. Prima gli equilibri provinciali. Prima i sodali di fratelli d’Italia e le poltrone. E solo solo dopo coerenza, legalità, bene per il paese e quella parola che si autoattribuiscono in maniera del tutto immeritata: il cambiamento.