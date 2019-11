Apertura pomeridiana domenica 10 novembre della Discoteca Fly

loading...

NewTuscia – VITERBO – La Discoteca Fly Club apre le porte anche ai giovanissimi per proporre le domeniche “NO ALCOOL” per gli under 18 con solo Musica e Divertimento.

Ci si può divertire solamente ascoltando e ballando con gli amici della buona musica, in un locale sicuro e questa invitante iniziativa e, al tempo stesso, semplice è nata da un’idea del Presidente SILB provinciale di Viterbo Signor Luca Talucci per arginare e prevenire l’abuso di alcool a cui le nostre ragazze e i nostri ragazzi sono esposti.

Si ballerà dalle ore 15:00 alle ore 20:00 e l’ingresso è aperto anche ai genitori.