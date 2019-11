Terni. Conferenza sulla deforestazione del polmone più importante del nostro Pianeta

loading...

NewTuscia – TERNI – L’Associazione Meteo Centro Italia, in collaborazione con l’associazione Mare Dentro, il CAOS centro arti opificio siri e il regista Francesco de Augustinis, propone alla città di Terni un evento interamente dedicato alla problematica della deforestazione in Amazzonia, al fragile rapporto tra uomo e natura, e a quali cambiamenti climatici rischiamo di andare incontro nel nostro futuro.

L’evento, che si terrà domenica 17 novembre 2019 dalle ore 16.00 alle ore 19.00 presso la Sala dell’Orologio del CAOS – centro arti opificio siri di Terni (via Luigi Campofregoso 98), è suddiviso in due momenti diversi, entrambi dedicati al problema “AMAZZONIA”.

Il pomeriggio vedrà, inizialmente, la proiezione gratuita del docufilm “Deforestazione Made in Italy” con la presenza del regista Francesco De Augutinis. Il docufilm è risultato di due anni di indagini, viaggi, ricerche, racchiusi in un documentario ambientato tra Italia, Europa e Brasile. Un vero e proprio scorcio inedito sul rapporto diretto che esiste tra le principali eccellenze del Made in Italy e la deforestazione tropicale.

A seguire, affronteremo ed analizzeremo tutte le dinamiche che ruotano intorno al tema della deforestazione, a partire dai risvolti politico-economici, discussi insieme a Lorenzo Ranocchiari, giovane studente della facoltà di Economia di Perugia, fino a cercare di capire insieme “come agire”, attraverso gli importanti interventi di Fridays For Future Terni e di Legambiente.

Sempre durante la conferenza, interverranno Gabriele Serafini – tecnico meteorologo – con il quale analizzeremo i probabili risvolti climatici derivanti dalla deforestazione amazzonica, ed Emanuela Lucarini – psichiatra, psicoterapeuta e Presidente dell’Associazione “Mare Dentro” – la quale presenterà un’analisi prettamente umana della situazione, tentando così di spiegare al pubblico presente il profilo socio-psicologico del rapporto “uomo-natura”.

A seguito dell’evento è prevista una cena con tutti gli ospiti della serata, aperta alla partecipazione di chiunque abbia il piacere di condividere con noi un momento ludico e di riflessione post conferenza.

La cena si svolgerà presso il MET di Terni – Piazza Tacito a partire dalle ore 20.30.

Il costo della cena è di € 20,50 a persona.

Per info, prenotazioni e richieste, basta rivolgersi all’Associazione Meteo Centro Italia contattando i numeri 3407514731 – 3402662185 , oppure inviando una email a meteocentroit@gmail.com.

Durante la durata dell’evento, sarà possibile tesserarsi sia all’Associazione “Meteo Centro Italia”, sia all’Associazione “Mare Dentro”. Per l’occasione, il costo di due tessere è di € 10,00 invece che di

€ 20,00.

Chi è Meteo Centro Italia:

L’Associazione “Meteo Centro Italia” è il prodotto finale di un lavoro dedicato alla meteo che da anni supporta alcuni portali web di Umbria, Lazio, Toscana, Abruzzo e Marche con previsioni dettagliate e numerose segnalazioni inerenti le condizioni meteorologiche del Centro Italia.

Meteo Centro Italia è un’associazione dichiaratamente no profit sostenuta dalle attività svolte dai suoi volontari, ed i suoi obiettivi principali sono lo studio, lo sviluppo e la diffusione delle scienze meteorologiche, climatologiche, ambientali, geofisiche e dei loro effetti sia sui territori delle Regioni Centrali Italiane che sugli ecosistemi locali.

Meteo Centro Italia