Terni. Ancora non attive le due ordinanze antismog

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Le due ordinanze antismog per la stagione 2019-2020 relative al traffico veicolare e al riscaldamento domestico a legna, in vigore dal 4 novembre 2019 fino al 31 marzo 2020, non sono ancora attive ma verranno applicate a partire dalla prima domenica successiva al superamento del valore limite giornaliero del PM10 nella zona della cosiddetta “salvaguardia ambientale” coincidente con tutto il territorio comunale ad esclusione di alcune aree dettagliate nel provvedimento firmato dal sindaco Leonardo Latini.

“Visti i dati forniti da Arpa Umbria attraverso la rete di rilevamento della qualità dell’aria della scorsa settimana, quelli attuali pubblicati nel bollettino Arpa, le previsioni sulle concentrazioni di PM10 per i prossimi giorni riportate nel sito dell’Arpa Umbria (www.arpa.umbria.it), il perdurare di condizioni metereologiche favorevoli alla dispersione delle polveri – dichiara l’assessore all’ambiente e alla mobilità del Comune di Terni Benedetta Salvati – le due ordinanze anti-inquinamento non verranno applicate nella prossima settimana e sarà cura dell’amministrazione comunale comunicare alla cittadinanza il momento in cui si riterrà necessario attivare i dovuti provvedimenti per la riduzione delle polveri nell’aria”.

L’assessore ricorda invece che sono già attive ed applicate dal 1° novembre le disposizioni inerenti al divieto di combustione all’aperto che riguardano i residui vegetali agricoli e forestali . “Per il ritiro di sfalci e potature – sottolinea l’assessore Salvati – è attivo il servizio a domicilio fornito dall’ ASM Terni, tramite la prenotazione all’apposito numero verde (800 215501) oltre alla possibilità di conferire il materiale di scarto nei Centri di raccolta comunale”.