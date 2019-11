Sabato 9 novembre UNI Cosmesi spiega l’essenzialità del make up minerale

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Sabato 9 novembre, presso la sua nuova sede di via Roma, UNI Cosmesi dedicherà una giornata al trucco minerale di Finis Terre, illustrandone le caratteristiche e svelando i vantaggi che un trucco minerale può avere rispetto al trucco tradizionale.

Il segreto di Finis Terre risiede nel suo essere essenziale: solo luce derivata dalla pietra e colore dai minerali. Le semplici pietre ridotte in polvere e colorate con ossido di ferro possiedono molecole semplicissime, ben tollerate da ogni tipo di pelle. Non vi è necessità di aggiungere acqua nelle formulazioni, evitando il rischio di proliferazione di batteri, né conservanti. La Natura possiede una tavolozza infinita di colori: sono i colori di Finis Terre che ogni donna dovrebbe poter sfumare sul proprio volto per riscoprire la sua naturale bellezza.

Finis Terre è un’azienda toscana sorta nel 2014 dopo una lunga ed attenta ricerca che l’ha condotta a mettere a punto formule minerali con i requisiti di tono, colore, coesione e luce desiderati. UNI tiene dunque fede alla sua mission che è quella di proporre e promuovere prodotti di qualità. Durante la giornata una make up artist sarà gratuitamente a disposizione di quante vorranno sperimentare sulla propria pelle tutte le cromie di Finis Terre.