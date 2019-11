Luci natalizie in centro, un anticipo a fine novembre

loading...

NewTuscia – TERNI – (Ufficio Stampa/Acot) – Le luci del Natale ternano si accenderanno in anticipo con l'obiettivo di sostenere il commercio nel centro storico. Lo rende noto l'assessore al commercio Stefano Fatale che – dopo essersi confrontato con le associazioni di categoria dei commercianti – ha dato il via libera per l'accensione delle luminarie prima della tradizionale data dell'8 dicembre che in genere segna l'inizio delle festività natalizie.

“Le luci di alcune vie del centro, grazie anche alla collaborazione di ASM, saranno accese in occasione del Black Friday, ovvero dell’ultimo venerdì e fine settimana di novembre, giornate durante le quali i negozi effettuano vendite promozionali. Un modo in più per creare un clima festoso e per rendere il centro più attraente”.