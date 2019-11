La sicurezza sul lavoro scende in strada

loading...

Piazza delle Erbe – Viterbo 11 e 12 Novembre, torna la quinta edizione dell’evento:

“ La sicurezza scende in strada”.

Il progetto, promosso da EBIT LAZIO attraverso l’Organismo Paritetico Provinciale, in collaborazione con Promo.ter, Confcommercio Lazio Nord e Inail Territoriale, è rivolto alle aziende del Commercio e del Terziario e prevede lo sviluppo di una decisa campagna di sensibilizzazione sul tema della Salute e della Sicurezza, da svolgere presso le principali piazze del territorio Laziale, dopo il successo ricevuto nelle precedenti edizioni svoltesi nelle principali vie e centri commerciali del Lazio.

LA CONFERENZA

L’avvio del progetto avverrà attraverso una conferenza stampa, in cui verranno illustrate le finalità, i contenuti, le azioni e le strutture coinvolte.

I CORSI

In entrambe le giornate verranno organizzati da Promoter corsi di formazione in ambito della sicurezza sul lavoro ai quali sarà possibile partecipare in modalità completamente GRATUITA.

I Corsi che si intendono erogare sono quelli di BLSD Disostruzione in età pediatrica e adulta e Corso Aggiornamento lavoratori.

REGISTRAZIONE

I corsi si svolgeranno nelle aule dedicate presso la sede di Confcommercio Lazio Nord site in Via Monte San Valentino n.2 – Viterbo.

Per poter partecipare ai corsi info al seguente numero: Tel. +39 0761.1521636

CURATORI E ORGANIZZATORI

L’evento è promosso EBIT LAZIO attraverso l’Organismo Paritetico Provinciale, in collaborazione con Promo.ter, Confcommercio Lazio e Inail Territoriale.

Confcommercio Lazio Nord