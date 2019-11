Regione Lazio, Siglato accordo di valorizzazione per Villa Altieri

loading...

La Regione, il Polo Museale del Lazio e il Comune di Oriolo Romano insieme per dare nuova vita al Palazzo e al parco di Villa Altieri

NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. La Regione Lazio, il Polo Museale del Lazio e il Comune di Oriolo Romano hanno sottoscritto un accordo per l’ampliamento della fruizione e della valorizzazione del Palazzo e del Parco di Villa Altieri.

Il Palazzo è di proprietà statale ed è in consegna al Polo Museale del Lazio mentre il Parco è di proprietà del comune di Oriolo Romano e fa parte della Rete regionale delle dimore storiche. La Regione Lazio, nell’ambito della promozione di interventi di valorizzazione di dimore, ville e giardini di valore storico e culturale, ha approvato l’Accordo di valorizzazione di Palazzo Altieri per promuovere la conoscenza della Villa, ampliarne la fruizione e sviluppare percorsi turistico-culturali integrati con altri luoghi della cultura che insistono nel medesimo territorio. Il Palazzo, infatti, rientra nell’ambito di intervento del Piano Strategico di Sviluppo Culturale “Eco-escapes: paesaggi eco-culturali nella Tuscia”, varato dal Polo Museale del Lazio e facente parte dell’iniziativa “MuSST#2 Patrimonio culturale e progetti di sviluppo locale” della Direzione Generale Musei.

Gli interventi saranno finalizzati, inoltre, alla valorizzazione e promozione dei fondi librari attualmente presenti nella Biblioteca collocata nell’ala destra di Palazzo Altieri.

La Regione Lazio, il Polo Museale del Lazio e il Comune di Oriolo Romano lavoreranno insieme dunque condividendo attività culturali, di studio e di ricerca sul Palazzo e il Parco di Villa Altieri e promuovendo l’apertura stabile del collegamento tra le due parti della Villa che, per la sua conformazione, per la commistione tra ingegno umano e naturale espressione del manierismo cinquecentesco, rappresenta un unicum nel suo genere per il grande valore naturalistico e storico-culturale.

“Palazzo Altieri con il suo Parco in cui si fondono natura e ingegno umano, rappresenta uno straordinario unicum naturalistico e storico-culturale. Per questo oggi abbiamo siglato con il Polo Museale del Lazio e il Comune di Oriolo Romano un accordo di valorizzazione per far sì che tutti possano conoscere il Palazzo e suoi giardini, inseriti all’interno della Rete regionale delle dimore storiche. Un programma di interventi di valorizzazione che passa attraverso lo sviluppo di percorsi turistico-culturali integrati con tutti gli altri luoghi della cultura del territorio intorno a Oriolo Romano. Un’azione per ricostituire l’unità originaria del complesso composto da Palazzo Altieri e dal Parco che sarà, inoltre, l’occasione per valorizzare e promuovere gli importanti fondi librari, le preziose raccolte di opere e documenti, ospitati nella Biblioteca collocata nell’ala destra del Palazzo”, ha dichiarato il Vice presidente della Regione Lazio Daniele Leodori.

“Ormai da tempo si è sviluppata con la Regione Lazio – dichiara Edith Gabrielli, Direttrice del Polo Museale del Lazio – un’intesa di ampio respiro per fare rete sul territorio con il Museo e attraverso il Museo: l’accordo di valorizzazione siglato oggi su Palazzo e Villa Altieri a Oriolo Romano costituisce una riprova in questa direzione e un modello da replicare e da estendere”.

“L’Amministrazione di Oriolo Romano esprime la propria soddisfazione per la sottoscrizione dell’accordo di valorizzazione di Palazzo e Villa Altieri. Si tratta di un passo importante, lungamente perseguito, che permette di intraprendere un percorso largo e positivo per Oriolo tutta. Non è un caso che il risultato di oggi discenda da un triplice lavoro, che ha unito gli sforzi del Museo, del Comune e di Regione. Negli ultimi anni la nostra comunità ha dimostrato di poter crescere in maniera non scontata e vivace, ora con il lavoro e l’operosità di tutti gli attori che compongono Oriolo, con l’attività intelligente e centrale del Museo e con il sostegno di Regione si può pensare davvero di essere pronti per un nuovo decisivo passo in avanti”, ha dichiarato il Sindaco del Comune di Oriolo Romano Emanuele Rallo.