Ostia, Davide Bordoni (Forza Italia): Forza Italia riparte dal X Municipio, prossimo appuntamento 8 Novembre

Forza Italia continua a dimostrare il suo radicamento nel territorio dove è presente con tutta una seria di iniziative per dare voce alle esigenze dei cittadini messe sempre in secondo piano da questa Amministrazione. Siamo voluti partire da Ostia, Municipio simbolo delle occasioni mancate, dove il coordinamento romano di FI vuole affrontare le varie problematiche che creano quotidiano disagio ai cittadini. Siamo partiti dal sopralluogo in Via Mar Rosso a cui seguiranno tutta una serie di altri incontri come l’Infernetto, Acilia, Dragona, Nuova Ostia e Ostia Antica. La programmazione stabilita servirà a stimolare l’Amministrazione inerte a dare risposte concrete.

I Prossimi appuntamenti sono fissati a via Vasco de Gama e via delle Gondole, per lunedì 8 novembre, e ci sarà anche un flash mob alla stazione incompleta di Dragona: doveva essere aperta un anno e mezzo fa. Forza Italia è tra la gente e vuole occuparsi di territorio trovando le soluzioni insieme a chi quotidianamente lo vive perché c’è bisogno di recuperare la fiducia delle persone nella buona politica che solo il Centrodestra unito è in grado di dare.

Così Davide Bordoni coordinatore romano di Forza Italia in Campidoglio e capogruppo in Assemblea Capitolina.