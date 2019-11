Luisa Ciambella (Pd), cordoglio per la scomparsa di Rodolfo Neri

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Accolgo, con grande dispiacere, la notizia della perdita dell’amico Rodolfo Neri.

Persona perbene, disponibile, con grande dignità e sempre pronto per iniziative lodevoli a sostegno della nostra città.

Ricordo il suo impegno nell’anno 2015, in qualità di presidente di Archeotuscia, per riaprire il sito archeologico di Ferento, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale.

Molti, allora, erano i problemi esistenti per raggiungere l’obiettivo, ma la sua determinazione e costanza, nel pungolare sia l’amministrazione che i privati, ha fatto in modo di ottenere risultati concreti.

Sicuramente lo possiamo considerare un esempio per le nuove generazioni, soprattutto per il grande amore per la sua città e per l’impegno per il bene comune.

Giungano le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia e in modo particolare al fratello Enrico.

Luisa Ciambella