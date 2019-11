loading...

Progetto ‘Umbrò Cultura’

Screenwriting

In collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia

I generi e le serie TV, con Giorgio Grignaffini e Andrea Bernardelli:

Mercoledì 13 novembre – ore 18.30, Sala Muro Etrusco di Umbrò

La sitcom, con Luca Barra e Giulia Falistocco

Martedì 10 dicembre 2019 – ore 18.00, Sala Muro Etrusco di Umbrò

NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. Tipologie testuali aperte ed estese, le serie TV raccontano storie e si fondano sulla ricorrenza di certe variabili e di alcuni atti combinatori, quintessenza della creazione televisiva. Sono, senza meno, la forma di racconto più discussa degli ultimi anni, anche se solo fino a poco tempo fa erano considerate intrattenimento leggero. Oggi i risvolti narrativi delle varie tipologie di serie TV, dalla sitcom all’antologia, vengono poste sotto la lente critica di studiosi e giornalisti.

Al fenomeno seriale quale cifra caratteristica del medium televisivo è dedicato un ciclo di incontri seminariali che il progetto ‘Umbrò Cultura’ promuove, per le giornate di mercoledì 13 novembre e di martedì 10 dicembre, in collaborazione con l’Università degli Studi di Perugia.

Screenwriting – questo il titolo del ciclo dei due prossimi incontri seminariali – intende affrontare il problema della serialità televisiva da una specola trasversale e ad ampio raggio, utile a favorire, grazie anche ad un largo spettro di ospiti, un dibattito proficuo su un argomento di interesse e attualità.

I due appuntamenti si terranno, nella sala Muro Etrusco di Umbrò (al piano inferiore dei locali di Umbrò, in via S. Ercolano, 2, a Perugia), rispettivamente:

UMBRÒ CULTURA – Il progetto ‘Umbrò Cultura’, costituenda associazione di promozione sociale, in sinergia con l’Università degli Studi di Perugia e con l’Accademia di Belle Arti di Perugia, propone attività didattiche, presentazioni di libri, esposizioni e laboratori che valorizzano la ricerca culturale e che consistono in seminari legati a temi cruciali del contemporaneo. L’obiettivo principale degli incontri, discussi a livello collegiale da un comitato scientifico, è quello di creare uno spazio che offra una sinergia fra la diffusione culturale, la ricerca, la didattica e i media. Nell’alveo di questo progetto – inaugurato, il 9 dicembre 2017, con l’incontro con la scrittrice Dacia Maraini – si collocano i prossimi seminari, con cadenza mensile nei locali di Umbrò in via S. Ercolano 2, a Perugia.

Ulteriori informazioni sui seminari e sulle iniziative collaterali a questo calendario saranno presto indicate sul sito www.umbrocultura.com