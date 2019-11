Fondazione: “I viterbesi sporcaccioni hanno trovato subito il loro avvocato difensore”

loading...

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo da Roberto Talotta.

La signora Simona Tenentini, corrispondente della redazione del Giornale “La mia città news”, non si è lasciata sfuggire l’occasione per intervenire maldestramente in una problematica che, evidentemente, a suo insindacabile giudizio, non è poi così importante, anche se riguarda le numerose proteste e altrettante invettive di quei cittadini che sono stufi delle “deiezioni canine” sparse dappertutto nella nostra città.

Secondo l’attenta giornalista, la segnalazione del sottoscritto, peraltro messo nelle vesti di Sherlock Holmes, ( e questo mi fa solo che piacere ), “la mappatura genetica” dei cani presenti sul territorio, con relativi provvedimenti tesi a rintracciare e sanzionare pesantemente le persone che non raccolgono gli escrementi del proprio cane, è soltanto una cervellotica trovata, insomma, una soluzione rivoluzionaria che la penna della giornalista Tenentini ne assegna la paternità al sottoscritto.

Il tempo che abbiamo a nostra disposizione, è prezioso e andrebbe speso in maniera più intelligente e produttiva e, pertanto, anziché riempire una pagina di ridicola ironia, squallide meschinità e di accostamenti alquanto dilettantistici che non dovrebbero far parte del lavoro di un serio operatore della pubblica informazione, la signora Simona Tenentini avrebbe fatto meglio a documentarsi e approfondire le metodiche di altri Comuni che, da tempo, adottano questo sistema, da lei definito “rivoluzionario” ma che, di fatto, sta producendo ottimi risultati, con conseguente soddisfazione di quei cittadini che amano vivere in una città più pulita e più decorosa.

A quanto pare, la fantasia giornalistica della Tenentini si è concentrata esclusivamente sulla singolare trovata di Talotta, esponente di FondAzione, ricamandoci sopra una serie di ingredienti da turpiloquio, tanto da far invidia alle attempate comari di paesetto, anziché biasimare quelle persone che non rispettano le più elementari norme del vivere in comunità e che si fanno gioco di tutto, magari incoraggiate proprio da certi messaggi giornalistici che sembrano specializzarsi sempre di più in contenziosi che hanno le sembianza di scialbe strumentalizzazioni politiche.

In ultimo, siccome la perspicace giornalista non ritiene affatto che la “merda” lasciata in strada sia un problema igienico-sanitario, facciamo in modo che diventi una bella decorazione davanti le abitazioni di coloro che ritengono del tutto salutare calpestarla o, semplicemente, sentirne il fetore.

Un caro abbraccio alla signora Simona Tenentini

Roberto Talotta, per il Direttivo Comunale di FondAzione