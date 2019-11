Volley,serie B2, VBC Polistampa, Remo Celeschi è il nuovo allenatore

loading...

NewTuscia – VITERBO – E’ Remo Celeschi il nuovo allenatore della VBC Polistampa Viterbo. Il tecnico cinquantenne sostituisce il dimissionario Emiliano Giandomenico, trasferitosi a Olbia e già presentato in maniera ufficiale dal club isolano. Entusiasta dell’incarico il nuovo coach, all’opera da tre giorni per preparare la VBC in vista del quarto appuntamento di stagione, previsto sabato (ore 17) fra le mura amiche contro Volleyrò. «Sono felice di entrare a far parte di questa realtà», ha dichiarato Celeschi, pronto poi ad aggiungere un sentito ringraziamento allo staff dirigenziale del sodalizio viterbese che «ha pensato a me per ricoprire un ruolo accettato subito con grande entusiasmo».

Poi ha aggiunto: «Abbiamo davanti una bella sfida per una stagione al termine della quale tutti possiamo crescere e migliorarci raccogliendo i frutti del lavoro che fatto in palestra». In sintonia con le dichiarazioni del nuovo allenatore anche quelle del presidente Carlo Carbonari: «Celeschi rappresenta una scelta ponderata, consigliata fra l’altro dal nostro direttore tecnico Jacopo Iacovacci e figura riconosciuta, una volta entrata in squadra, da tutti gli altri allenatori».

«E’ abituato a lavorare con i giovani – ha poi aggiunto lo stesso Carbonari – e questo per noi è molto importante visto e considerato che l’obiettivo primario della nostra società è quello di far crescere le ragazze del vivaio».

Crescono le ragazze e cresce anche l’attenzione attorno a una società che si appresta a festeggiare il decennale dalla nascita e che nel contempo amplia il suo raggio d’azione. La VBC Viterbo è infatti ora presente anche a Capranica e a Vetralla, dove sono state inaugurate due sezioni pronte ad ampliare il raggio d’azione della società viterbese. Per la cronaca si tratta di due gruppi di lavoro che si radunano al PalaSimeoni (Capranica) e all’Istituto Pietro Canonica (Vetralla) con l’idea di offrire un’opportunità importante alle famiglie della zona.