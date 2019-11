Viterbo, Via della Bontà, divieto di circolazione martedì 12 novembre

loading...

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione in via della Bontà – tratto compreso tra via delle Belle e via Garibaldi – dalle ore 9 alle ore 12 di martedì 12 novembre. Nella stessa fascia oraria sarà inoltre istituito il divieto di sosta con rimozione nella zona interessata da lavori edili, indicata con apposita segnaletica.

Tali provvedimenti riguardanti la circolazione e la sosta veicolare sono stati disposti con apposite ordinanze del VII settore, e si rendono necessari per consentire a un privato richiedente la sosta di un automezzo per lavori di scarico materiale.