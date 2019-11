Nel vivo. Canti sulla Francigena al Colle del Duomo

loading...

NewTuscia – VITERBO – Domenica 10 novembre, alle ore 16:00, l’associazione O Thiasos TeatroNatura, con la collaborazione di Archeoares e Tetraedro ed il patrocinio della Fondazione Carivit, porterà in scena Nel vivo. Canti sulla Francigena. Serenate, lamenti e altri canti dell’anima, presso il Museo Colle del Duomo di Viterbo.

“Canti e narrazioni sulla via dei pellegrini; serenate, ninna nanne, lamenti con funzioni sociali ed esistenziali precise. Questi canti” – spiegano gli organizzatori di TeatroNatura – “sono testimoni e attivatori di sentimenti. Sono la poesia anonima dei nostri antenati, la radice da cui siamo scaturiti e vibrano nelle nostre fibre più profonde. Sono i canti dell’anima, i canti della presenza.

Sono le due attrici-cantanti, Camilla Dell’Agnola e Valentina Turrini, a farsi veicolo, in una dimensione lirica-teatrale, per esprimere e condividere il cantare in un luogo, indagandone le caratteristiche acustiche, spaziali e poetiche, come esperienza soggettiva ed universale.

Il repertorio di canti proposti attraversa l’universo di diverse culture tradizionali radicate nel mondo. Il pubblico ascolterà i canti della tradizione italiana, europea e asiatica, eseguiti a cappella e con l’accompagnamento di strumenti musicali per far dialogare l’armonia, la melodia, il ritmo e il timbro del canto col Genius loci.”

Sarà possibile acquistare il biglietto per lo spettacolo (al costo di 10,00€) anche nei giorni precedenti presso il Museo Colle del Duomo (piazza San Lorenzo, Viterbo).